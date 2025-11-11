St. Pölten plant Millionenprojekt für Senioren

Das Seniorenwohnheim Stadtwald in St. Pölten soll erweitert werden: Mit dem Bau eines zusätzlichen Wohnhauses entstehen 27 neue Einheiten für betreubares Wohnen. Damit wird das bestehende Angebot für ältere, weitgehend selbstständige Menschen weiter ausgebaut.

„Wir schaffen damit ein Zuhause, das Eigenständigkeit ermöglicht, aber zugleich Betreuung, Verpflegung und Pflege bei Bedarf bietet“, betont Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

57 Quadratmeter große Wohnungen

Das Wohnheim leistet bereits seit den 1970er-Jahren einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Betreuung älterer Menschen in der Region. Mit der Pflegeabteilung (1995) und der ersten Demenzstation Niederösterreichs (2009) wurden in den vergangenen Jahrzehnten bereits einige Meilensteine gesetzt.

Das neue Gebäude soll sich am bewährten Grundriss des bestehenden Hauses D orientieren. Die Wohnungen mit 27 bis 57 m² bieten ein Vorzimmer, Wohnzimmer mit Balkon, Schlafzimmer und Bad. In den größeren Einheiten können auch zwei Personen wohnen.