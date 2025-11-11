Niederösterreich

St. Pölten plant Millionenprojekt für Senioren

Spatenstich für Seniorenheim
Mit dem Bau eines zusätzlichen Hauses schafft die Stadt 27 neue Einheiten für betreutes Wohnen im Stadtwald.
Von Johannes Weichhart
11.11.25, 15:20
Kommentare

Das Seniorenwohnheim Stadtwald in St. Pölten soll erweitert werden: Mit dem Bau eines zusätzlichen Wohnhauses entstehen 27 neue Einheiten für betreubares Wohnen. Damit wird das bestehende Angebot für ältere, weitgehend selbstständige Menschen weiter ausgebaut.

300 Gemeinden in NÖ fast pleite: Wiener Neustadt schafft "schwarze Null"

„Wir schaffen damit ein Zuhause, das Eigenständigkeit ermöglicht, aber zugleich Betreuung, Verpflegung und Pflege bei Bedarf bietet“, betont Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

57 Quadratmeter große Wohnungen

Das Wohnheim leistet bereits seit den 1970er-Jahren einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Betreuung älterer Menschen in der Region. Mit der Pflegeabteilung (1995) und der ersten Demenzstation Niederösterreichs (2009) wurden in den vergangenen Jahrzehnten bereits einige Meilensteine gesetzt.

Das neue Gebäude soll sich am bewährten Grundriss des bestehenden Hauses D orientieren. Die Wohnungen mit 27 bis 57 m² bieten ein Vorzimmer, Wohnzimmer mit Balkon, Schlafzimmer und Bad. In den größeren Einheiten können auch zwei Personen wohnen.

Blutige Hunde-Attacke in NÖ: "Ich habe noch immer Albträume"

Die Fertigstellung ist für 2027 geplant, die Baukosten liegen bei rund sechs Millionen Euro. Parallel werden Speisesaal und Küchenlager erweitert, um den zusätzlichen Bedarf zu decken.

„Mit diesem Projekt reagieren wir auf die steigende Nachfrage und stärken die Lebensqualität für Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt“, so Stadler.

Mehr zum Thema

St. Pölten
(kurier.at)  | 

Kommentare