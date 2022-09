Stadion-Dach in Wiener Neustadt erhält Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach des Wiener Neustädter Stadions soll eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Die Stadt hat die Projektausschreibung bereits gestartet. Die Anlage soll zur direkten Stromversorgung des Familienbades "Aqua Nova" sorgen.

Umgesetzt werden soll das Ganze mit einem Bürgerbeteiligungsmodell, wie es bereits bei der Hauptplatz Garage in der Ungargasse umgesetzt wurde. Der Grundsatzbeschluss dafür soll in der Gemeinderatssitzung am 19. September gefasst werden.

Wirtschaftliche Vorteile

Angesichts instabiler und generell steigender Energiekosten sei es für die Stadt wichtig, weitere Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung beziehungsweise Reduzierung des Energiebezugs und somit auch der Energiekosten zu ergreifen, erklären Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl, Umweltstadtrat Norbert Horvath und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer.

Die Errichtung sei ein weiterer Schritt in der Klimawandelanpassungsstrategie und des Stadtentwicklungsplans. Somit kombiniere man Nachhaltigkeit und den Umweltschutz mit wirtschaftlichen Vorteilen. Die neue Photovoltaik-Anlage soll eine Jahresleistung von bis zu 350.000 Kilowattstunden haben und auf einer Dachfläche von 2.000 Quadratmeter gebaut werden.