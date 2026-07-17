St. Pölten: Verdacht auf Raub im Park, Festnahme

Laut Polizeiangaben sollen ein 62-jähriger Niederösterreicher und ein 32-jähriger afghanischer Staatsbürger am Nachmittag des 14. Juli gemeinsam alkoholische Getränke in der Grünanlage konsumiert haben. Das Opfer, das sich an den Vorfall nicht erinnern konnte, vermutete, dass ihm der 32-Jährige mutmaßlich Geldbörse und Mobiltelefon entwendet habe. Als er den Tatverdächtigen am nächsten Tag darauf ansprach, soll dieser ihm die Geldbörse samt Inhalt zurückgegeben haben. Ein weiteres Indiz ergab sich am 16. Juli 2026: Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-Bahnhof nahmen den 32-Jährigen nach einem mutmaßlichen Uhrendiebstahl in einem Juweliergeschäft unmittelbar nach der Tat vorläufig fest. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten neben dem Diebesgut auch das Mobiltelefon des 62-Jährigen.

Nicht geständig – Zeugen gesucht

Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde er in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Polizei ersucht nun die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise zum Vorfall am 14. Juli 2026 im Park beim Völklplatz in St. Pölten werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, Kriminalreferat, unter der Telefonnummer 059133-35-3333 erbeten.