Digitales Mahnmal für die Opfer der Nationalsozialisten

Mehr als 270 Kartons voll mit 300.000 Seiten an archivierten Akten hat das niederösterreichische Landesarchiv in den vergangenen Jahren digitalisiert. Der Hintergrund: es handelt sich dabei um Material mit NS-relevanten Inhalten, um Dokumente über die Enteignung, Vertreibung und Vernichtung von Juden durch die Nationalsozialisten . Die zeitgeschichtlichen Dokumente werden nun in der digitalisierten Form internationalen Forschern zur Verfügung gestellt.

2019 haben das NÖ Landesarchiv und das US Holocaust Memorial Museum in Washington zur Erforschung der NS-Kriegsverbrechen an der jüdischen Bevölkerung eine Kooperation vereinbart. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem zeigte ebenfalls Interesse und so konnte die weltweit bedeutendste Holocaust-Gedenkstätte als dritter Partner gewonnen werden. In der ehemaligen Synagoge St. Pölten zog Landesrat Ludwig Schleritzko gemeinsam mit Zachary Levine, Direktor des US Holocaust Museums in Washington, Anatol Steck, Senior Project Director US Holocaust Memorial Museum, und NÖ Archivdirektor Roman Zehetmayer nun Bilanz.

Symbolhafter Ort

Der Ort wurde bewusst gewählt, weil „die Synagoge in St. Pölten ein Symbol der Mahnung und der Hoffnung ist“, so Schleritzko. Die Kooperation sei nicht nur für die Erforschung der NS-Zeit wichtig, „sondern stellt weit darüber hinaus ein klares Bekenntnis des Landes Niederösterreich dar, sich dem Thema zu stellen und die Erinnerung daran nicht verblassen zu lassen: gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus immer deutlicher in Erscheinung tritt“. Es gehe nicht nur ums Erinnern, sondern auch um eine „Mahnung für die Zukunft“, hielt der ÖVP-Landesrat fest: „Wir dürfen und werden nicht zulassen, dass der Antisemitismus – von welcher Seite auch immer vorangetrieben – in unserer Gesellschaft wieder Einzug hält.“