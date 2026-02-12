„Wir haben es uns nicht leicht gemacht und mit allen Parteien mehrere Runden gehabt, um inhaltliche Überschneidungen, politische Gegensätze und gemeinsame Projekte auszuloten“, betonte Bürgermeister Matthias Stadler in einer ersten Stellungnahme. Und weiter: „Die größte Übereinstimmung haben wir in den Sondierungen mit den Grünen gefunden, mit denen wir jetzt verhandeln werden und – sofern wir uns in den offenen Punkten einigen können – auch eine Koaltion bilden werden“, betont das Stadtoberhaupt.

Bei allen Parteien bedankt er sich für die "guten und konstruktiven Gespräche" in den vergangenen Wochen und hält fest: „Uns ist wichtig, dass wir im Gemeinderat und im Stadtsenat nicht nur in einer Koalition entscheiden – egal, wie diese letztlich aussehen wird. Daher werden wir allen Parteien auch ein Angebot machen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, an der positiven Entwicklung der Stadt aktiv mitzuarbeiten und somit die Stabilität für St. Pölten sicherzustellen.“

Verlust der absoluten Mehrheit

Nach dem deutlichen Rückschlag bei der Gemeinderatswahl am 25. Jänner stand die SPÖ in St. Pölten vor einer politischen Neuaufstellung. Erstmals seit 1965 hatten die Sozialdemokraten ihre absolute Mehrheit verloren – seitdem liefen Gespräche über eine mögliche Koalition - die auch mit der ÖVP, die bei der Wahl auf dem zweiten Platz landete, oder den Freiheitlichen möglich gewesen wäre.