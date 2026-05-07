Schwerer Unfall: Lkw touchiert Heeresbus auf Schnellstraße

Ein Heeres-Großraumbus ist am Donnerstagvormittag auf der S33 bei St. Pölten verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf Höhe der Ausfahrt St. Pölten Nord in Fahrtrichtung St. Pölten.

Laut ersten Zeugenaussagen passierte der Crash während eines Überholmanövers. Dabei soll ein Lkw den Bus des Heereslogistikzentrums Wien touchiert haben. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei ermittelt.

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Der Busfahrer, ein 50-jähriger Zivilbediensteter des Österreichischen Bundesheeres, befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug. Er wurde nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.