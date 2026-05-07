Niederösterreich

Schwerer Unfall: Lkw touchiert Heeresbus auf Schnellstraße

Ein Heeres-Großraumbus ist Donnerstagfrüh auf der S33 bei St. Pölten verunglückt. Die Polizei ermittelt.
Johannes Weichhart
07.05.2026, 10:05

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Führerhaus eines Lkw ist stark beschädigt und gegen eine Leitplanke sowie einen Pfeiler geprallt.

Ein Heeres-Großraumbus ist am Donnerstagvormittag auf der S33 bei St. Pölten verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf Höhe der Ausfahrt St. Pölten Nord in Fahrtrichtung St. Pölten.

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Laut ersten Zeugenaussagen passierte der Crash während eines Überholmanövers. Dabei soll ein Lkw den Bus des Heereslogistikzentrums Wien touchiert haben. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei ermittelt.

46-224712220

Polizei ermittelt nach dem Unfall

Der Busfahrer, ein 50-jähriger Zivilbediensteter des Österreichischen Bundesheeres, befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug. Er wurde nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. 

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Laut ersten Informationen war der Mann beim Abtransport ansprechbar.

St. Pölten
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