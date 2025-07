Psychiatrie neu gedacht: Neue Abteilung in St. Pölten eröffnet

Schrittweise erfolgt der Betrieb an der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum St. Pölten mit dem Ziel, die psychiatrische Akutversorgung in der Region deutlich zu verbessern. Mit einem ganzheitlichen und modernen Behandlungsansatz sollen Menschen in seelischen Krisen unterstützt werden.