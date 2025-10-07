Wahl verschoben, ÖVP hofft auf Ende der roten Alleinherrschaft

St. Pöltens ÖVP-Chef Florian Krumböck hat dieser Tage einen Blick auf den Kalender geworfen und gerechnet. Das Ergebnis: Erstmals seit Jahren wird die Gemeinderatswahl nicht vorgezogen, sondern nach hinten verschoben. Nach den Wahlen 2011, 2016 und 2021, die jeweils früher als gesetzlich vorgesehen stattfanden, lässt die SPÖ unter Bürgermeister Matthias Stadler die Fristen diesmal verstreichen.

Während die Wahl im Jahr 2021 bereits am 24. Jänner über die Bühne ging, endete heuer die Frist zur Festlegung des nächsten möglichen Wahltermins am 25. Jänner – ohne dass der Stadtsenat einen Beschluss fasste. Beschlussfassung nicht mehr möglich Um den spätestmöglichen Stichtag, den 13. Oktober 2025, festzulegen, hätte das Gremium spätestens am Freitag, dem 10. Oktober, tagen müssen. Eine Einladung zu dieser Sitzung liegt jedoch nicht vor, weshalb eine Beschlussfassung nicht erfolgen kann, heißt es. Da die beiden darauffolgenden Sonntage in die Semesterferien fallen, gilt der 15. Februar 2026 als erster realistischer Wahltermin. Dieser würde wenige Tage nach dem 60. Geburtstag von SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler fallen, der am 9. Februar feiert.

Brief an die Bürger Den „Neuen“ in der Politik bleibt also noch Zeit, um für sich zu werben. Die Grünen legten sich kürzlich auf das Duo Walter Heimerl-Lesnik und Lisa-Maria Koban fest, die Neos versuchen es nach dem Abgang von Niko Formanek mit Bernd Pinzer. Die Volkspartei kürte ihren Spitzenkandidaten bereits im September, nun präsentierte Krumböck die Herbstkampagne.