40 Jahre Landeshauptstadt: St. Pölten zeigt historische Schau

Am 1. und 2. März 1986 griffen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zum Stimmzettel und entschieden zuerst, ob Niederösterreich überhaupt eine Landeshauptstadt bekommen soll. Bis dahin war der Sitz der Landesregierung in Wien und Wien somit Landes- und Bundeshauptstadt zugleich. Nach der Entscheidung für eine eigene Landeshauptstadt wurde am 2. März schließlich St. Pölten, gefolgt von Krems an der Donau, gewählt.

Wie wurde St. Pölten Landeshauptstadt? Diese Tage jährten sich heuer zum 40. Mal, weshalb ab 19. Mai in St. Pölten eine Ausstellung zu sehen sein wird. Als Kooperation zwischen dem Stadtmuseum und dem Museum Niederösterreich werden die Entwicklungen nachgezeichnet, die dazu geführt haben, dass St. Pölten Landeshauptstadt wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtarchiv St. Pölten Baustelle Regierungsviertel St. Pölten in den 1990er Jahren.

Die Ausstellung ist dabei als eine Art Rundgang aufgebaut - als Start- und Endpunkt gelten die jeweiligen Museen und ihre Ausstellungen zum Thema. Das Museum Niederösterreich widmet sich dabei der Frage, wie sich die Stadt nach 1986 entwickelt hat, das Stadtmuseum zeichnet die Geschichte der Errichtung des Regierungsviertels nach.

