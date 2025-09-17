SPÖ schmiedet Pläne für Öffi-Ausbau in Vösendorf mit Postbus

Gemeinsam mit Landesparteivorsitzendem Sven Hergovich besuchte Gabi Scharrer, Spitzenkandidatin der SPÖ Vösendorf für die Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag, die Postbus-Garage in Vösendorf. Thema der Gespräche seien ihre Verkehrskonzepte für den Ort gewesen, so Scharrer.

Bus nach Mödling

„In Vösendorf hat der Autoverkehr in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Das belastet die Gemeinde nicht nur durch Lärm und Luftverschmutzung, sondern ist auch ein Problem für die Autofahrer selbst, denn die Parkplatzsuche wird zum Glücksspiel", meint sie. Sie wolle daher die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen: "Zum Beispiel die Busverbindung nach Mödling – und mehr Möglichkeiten für Mobilität in unseren Ort bringen."