Lenker ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in NÖ gestoppt

Die Polizei hat Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle entlang der Westautobahn (A1) bei Hürm (Bezirk Melk) einen führerscheinlosen Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss erwischt.

Der 30-Jährige, der laut einer Aussendung von Mittwoch "deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift" aufwies, verweigerte eine ärztliche Untersuchung.

Dem Mann aus dem Bezirk Scheibbs wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.