Am 26. April sind bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd zwei Kinder ums Leben gekommen. Für die beiden Buben im Alter von einem und fünf Jahren kam jede Hilfe zu spät. Die 25-jährige Mutter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Laut Brandursachenermittlung dürfte einer der Buben im Bereich einer Matratze bzw. eines Leintuchs mit einem Feuerzeug gezündelt haben.

Nun wurde via sozialen Netzwerken ein Spendenaufruf gestartet, um die Familie bei den Kosten für das Begräbnis zu unterstützen. Auf Initiative von Karl Zeliska wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Das Konto wird von Stadtrat und Vizebürgermeister Jürgen Trsek verwaltet, wie es in einem Facebook-Posting heißt. Die eingehenden Spenden sollen direkt an die beauftragten Bestattungsunternehmen überwiesen werden, um die Beerdigungskosten zu decken.

Kontoinhaber (Hinweis): Pfarre Gmünd St. Stephan

Kontoname: Spendenkonto Begräbnis Daniel und Armin

IBAN: AT40 3241 5050 0606 1170

BIC: RLNWATWWOWS

Verwendungszweck: „Spende Beerdigung Kinder Gmünd“