"Speedworld" in Pachfurth: Gaffer behinderten Feuerwehr

Als ob die Feuerwehr mit dem Löscheinsatz nicht genug zu tun gehabt hätte, wurden die Einsatzkräfte auch noch von Gaffern behindert, die das Geschehen hautnah fotografieren und filmen wollten.

Aufgrund des schönen Wetters herrschte am Feiertag Hochbetrieb mit hunderten Besuchern in der Speedworld in Pachfurth. Neben den Jetskifahrern am Folienteich drehten dutzende Rennsportbegeisterte auf der Kartrennstrecke ihre Runden, bis plötzlich dichter Rauch aus den Garagenboxen der Rennstrecke stieg. Fünf Feuerwehren mussten anrücken, um die lichterloh in Flammen stehenden Garagen zu löschen. „Allerdings gab es Probleme mit einer großen Anzahl an Schaulustigen“, bestätigt Sandro Pschill von der Feuerwehr Pachfurth.