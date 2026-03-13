Sparkasse Hainburg Privatstiftung: 200.000 Euro für soziale Zwecke

Die Sparkasse Hainburg Privatstiftung stellt Hainburg an der Donau rund 200.000 Euro für gemeinwohlorientierte Projekte zur Verfügung. Die Mittel fließen etwa in die Jugendarbeit, soziale Versorgung und das Vereinsleben und kommen damit direkt den Bürgerinnen und Bürgern zugute. „Mit unserer Förderung stärken wir die Region, schaffen Chancen und gestalten Zukunft. Als Privatstiftung setzen wir Stiftungserträge gezielt dort ein, wo sie nachhaltige Wirkung für die Menschen vor Ort entfalten“, betont Stephanie Nestawal, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hainburg Privatstiftung.

Drei gemeinnützige Projekte im Fokus Mit 76.000 Euro unterstützt die Sparkasse Hainburg Privatstiftung das Projekt Streetworker Römerland Carnuntum. Die Förderung dient der Sicherstellung der mobilen Jugendarbeit in der Region und deckt unter anderem Kosten für den Betrieb des Standorts in der Unteren Berggasse 1 in Hainburg.. Dazu zählen etwa Energie, Instandhaltung des Gebäudes, Telekommunikationsdienste und Versicherungen. Die Streetworker unterstützen junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Weitere 27.500 Euro fließen in das Projekt Essen auf Rädern. Damit wird die Versorgung älterer oder mobilitätseingeschränkter Personen mit täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten unterstützt und ein Leben im eigenen Zuhause ermöglicht. Darüber unterstützt die Privatstiftung mit 47.700 Euro mehrere Hainburger Vereine. Gefördert werden unter anderem der FK Hainburg, die Arbeitsgruppe Schlossberg, die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg/Musikverein Wolfsthal, der Heeressportverein Hainburg sowie die Naturfreunde Hainburg. Die verbleibende Summe teilt sich auf weitere Projekte auf.

Langjährige Zusammenarbeit „Die langjährige Unterstützung durch die Sparkasse Hainburg Privatstiftung ist für Projekte und Initiativen in Hainburg von großer Bedeutung. Sie unterstützt Projekte, die direkt bei den Menschen ankommen. Das stärkt den sozialen Zusammenhalt, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und unterstützt uns als Stadtgemeinde in einer finanziell angespannten Phase“, betont Markus Madle, Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Hainburg. Die 200.000 Euro wurden von der Sparkasse Hainburg Privatstiftung bereits an die Stadtgemeinde übergeben. Letztere zeichnet für die Abwicklung verantwortlich.

Der Stiftungsauftrag Mit den Zuwendungen erfüllt die Sparkasse Hainburg Privatstiftung ihren Auftrag, Projekte zu fördern, die das Leben in Hainburg und Umgebung langfristig verbessern. „Als Privatstiftung sind wir stolz darauf, mit unseren Mitteln zur Lebensqualität in Hainburg beitragen zu können“, betont Nestawal.