Mann (34) in NÖ erschwindelte sich 255.000 Euro an Sozialleistungen

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen soll sich Sozialleistungen in der Höhe von mindestens 255.000 Euro erschwindelt haben.

Polizeiangaben vom Freitag zufolge dürfte der Mann bei behördlichen Untersuchungen eine körperliche Beeinträchtigung vorgetäuscht haben, die ihn im Alltag stark einschränken und im Job hindern würde. Im Zuge der Ermittlungen wurden ihm aber Erwerbstätigkeit und ein Wohnsitz im Ausland nachgewiesen.