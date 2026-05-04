Sozialbetrug in Wiener Neustadt: Schaden von über 100.000 Euro

Ein besonders dreister Fall von schwerem Sozialleistungsbetrug hat die Polizei in Wiener Neustadt aufgedeckt. Nach monatelangen Ermittlungen steht ein 50-jähriger Mann aus Wiener Neustadt im Verdacht, seit April 2018 unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen zu haben.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, bei den regelmäßigen Anträgen für Sozialleistungen seine Vermögenswerte verschleiert und die Vermögensfreibetragsgrenze überschritten zu haben. Der dadurch entstandene Schaden soll sich auf mehr als 100.000 Euro belaufen.