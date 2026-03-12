Spieler des SKU Amstetten ins Nationalteam einberufen

Gut möglich, dass in der bevorstehenden Länderspielpause viele Mostviertler sowohl bei den Spielen von Österreichs Nationalteam und den Matches der National-Elf von Gambia die Daumen drücken. Der Grund dafür ist der 19-jährige pfeilschnelle Flügelstürmer des SKU Amstetten, Alieu Conateh. Der wurde nämlich erstmalig ins Nationalteam seines Heimatlandes einberufen. Conathe ist beim SKU mit verantwortlich, dass der Klub derzeit die Tabelle der Zweiten Bundesliga als Spitzenreiter anführt. Gambias Teamchef Jonathan McKinstry ist auf die Leistungen des jungen Spielers in Europa aufmerksam geworden und hat ihn erstmals einberufen.

Der 19-jährige Offensivspieler wechselte im vergangenen Sommer als Leihspieler von den Grasshopper Club Zürich ins Mostviertel. Davor war er bei Bayern München. Im Mostviertel erspielte er sich beim SKU Ertl Glas Amstetten rasch einen Platz in der Startelf. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sorgt der Angreifer regelmäßig für Gefahr in der Offensive und für Spaß bei den Fans. Premiere Für Conateh sei die Einberufung in die Nationalmannschaft eine besondere Auszeichnung, heißt es seitens des SKU. In der kommenden Länderspielpause in zwei Wochen wird der 19-Jährige am Trainingscamp der aktuell auf Rang 116 der FIFA-Weltrangliste liegenden Auswahl von Gambia teilnehmen. Zu den bekanntesten Spielern der gambischen Nationalmannschaft zählt Yankuba Minteh, der beim Brighton & Hove Albion FC in der englischen Premier League unter Vertrag steht. Auch Abubakr Barry von FK Austria Wien hat bereits mehrere Einsätze für Gambia absolviert.

Alieu Conateh.