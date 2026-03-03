2. Liga: Der Tabellenführer will nicht aufsteigen

Alle zwölf Klubs der Bundesliga haben ihren Lizenz- und Zulassungsantrag für die kommende Saison rechtzeitig eingebracht. Aus der 2. Liga gaben 14 der 16 Vereine die Unterlagen innerhalb der bis Montag laufenden Frist ab. Tabellenführer Amstetten hat nicht für das Oberhaus eingereicht, wie die Liga tags darauf mitteilte. Gar keinen Antrag stellten die insolventen Clubs von Austria Klagenfurt und Stripfing/Weiden, Letzterer hat den Spielbetrieb bereits eingestellt.

Während Amstetten also auch im Fall des Meistertitels in der 2. Liga 2026/27 nicht im Oberhaus vertreten sein wird, haben die knapp dahinter rangierenden Admira Wacker, Austria Lustenau, FAC und SKN St. Pölten Lizenzanträge für die Bundesliga abgegeben. Auch die bereits 15 Zähler zurückliegende Vienna und der Tabellenvorletzte Schwarz-Weiß Bregenz haben sich um die höchste Lizenzierung beworben.