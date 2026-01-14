Sportliches Hoch, bauliches Tief: SKN-Arena muss saniert werden

Auch wenn das letzte Spiel im Dezember 2025 gegen Bregenz verloren ging, konnten die Kicker des SKN St. Pölten über die Winterkrone jubeln. Mit 32 Punkten belegte der Klub Platz eins in der zweiten Liga.

Während es sportlich also gut läuft, sind in einem anderen Bereich Sofortmaßnahmen nötig. Schuld ist nicht das Hochwasser Es geht um die Heimstätte der Hauptstadt-Kicker, die NV-Arena im Norden der Stadt. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, muss die Anlage in den kommenden Monaten umfassend saniert werden – Schuld daran ist aber nicht das Hochwasser aus dem Jahr 2024, das auch in die Arena eingedrungen war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer

Die Flut war jedoch sozusagen der Grund dafür, dass die ganze Misere überhaupt ans Tageslicht kam. Denn bei einer umfassenden technischen Begutachtung, die nach dem Starkregenereignis durchgeführt wurde, entdeckten Spezialisten Baumängel aus der Errichtungsphase des Stadions: Eine unzureichend ausgeführte Dampfsperre im Bereich der innenliegenden Wärmedämmung führte im Laufe der Jahre zu Kondensatbildung an den Decken. "Wohlfühl-Faktor" „Um den Fans auf den 8.000 überdachten Plätzen auch in den kommenden Jahren emotionale Momente mit Wohlfühl-Faktor in einwandfreier Sportinfrastruktur zu ermöglichen, nimmt das Land Niederösterreich 970.000 Euro in die Hand und saniert die Stahlbetondecken der Tribünen“, berichtet nun FPÖ-Landesvize Udo Landbauer, der auch das Sportressort führt.