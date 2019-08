Skischaukel: Umstrittenen Parkplatz winkt die Zusage

In die Parkplatzmisere der Skischaukel und Erlebnisalm Mönichkirchen am Wechsel kommt Bewegung. Die Raumordnungsabteilung des Landes NÖ dürfte keine Einwände gegen die Umwidmung des 12.000 großen Waldstück neben der Talstation haben. In den kommenden Tagen soll der voraussichtlich positive Bescheid in der Gemeinde einlangen. Dem Vernehmen nach gibt es keine Einwände des herangezogenen Gutachters gegen den Bau.

Seitdem das Ganzjahresausflugsgebiet der NÖ Bergbahnen seine Parkplatzprobleme mit knapp 250 neuen Stellflächen in den Griff bekommen möchte, gibt es gegen die geplante Umsetzung Widerstand. Einige Bürger haben sich als die Bewegung „Unser Mönichkirchen“ formiert und auch mit einer Petition gegen die Pläne mobil gemacht. Die Initiatoren, Marion Rois und Peter Halpern, wollen den Waldboden erhalten und die Bodenversiegelung direkt neben dem Quellschutzgebiet verhindern.