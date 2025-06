Ski-Legende Fritz Strobl wird heuer Winzerfestpräsident in Poysdorf

Das Poysdorfer Winzerfest darf sich in seiner 66. Auflage auf prominente Unterstützung freuen: Der frühere Ski-Star und heutige Landwirt Fritz Strobl übernimmt heuer das Amt des Winzerfestpräsidenten . Der Kärntner folgt damit auf den Sport-Moderator Andy Marek, der diese Rolle zuletzt innehatte.

„Ich habe sofort zugesagt, als ich zum Winzerfest nach Poysdorf eingeladen wurde“, so Strobl. Der 52-jährige lebt mit seiner Familie in Gerlamoos, wo er einen Bio-Bauernhof betreibt und sich auf die Zucht von Angus-Rindern spezialisiert hat.

Fritz Strobl zählt zu den erfolgreichsten Skifahrern seiner Generation: Neun Weltcupsiege, Olympiagold 2002 in der Abfahrt, Weltmeister im Teamwettbewerb 2007 und Vizeweltmeister im Super-G sprechen für sich. Legendär ist bis heute sein Streckenrekord auf der Kitzbüheler Streif – aufgestellt 1997. Seinen Spitznamen „The Cat“ verdankt er seinem geschmeidigen Fahrstil – ein Begriff, den ORF-Kommentator Robert Seeger einst prägte.

Ein Präsident mit Geschmack

Das Weinviertel kennt Strobl bereits seit vielen Jahren: Seit seinem Olympiasieg ist er „Ehrenschläfer“ im Hotel Althof in Retz – und hat so auch die Region und ihre Weinkultur schätzen gelernt. Besonders angetan hat es ihm der Grüne Veltliner, gerne auch als Sommerspritzer. „Ich lebe selbst auf einem Hof, wir bewirtschaften unsere Flächen im Familienbetrieb. Deshalb weiß ich, wie viel Einsatz, Leidenschaft und Zeit in hochwertige Produkte fließt. Das nötigt mir großen Respekt ab – auch und besonders gegenüber unseren Winzerinnen und Winzern“, sagt Strobl.