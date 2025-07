Quirk kam bereits Anfang der 1990-er Jahre aus seiner Heimat Bath in England nach Wiener Neustadt. Als damaliger Golfpro-Lehrling unter Headpro Adrian Andrews, brachte er vielen Wiener Neustädtern das Golfspiel und vor allem den „Spirit of the Game“ bei.

Herz schlug für den FC Liverpool

Wie seine Wegbegleiter erklären, war Simon war ein echter „Sportsman“ und lebte auch für seinen Lieblingsfußballverein, den FC Liverpool. Als gebürtiger Liverpooler war er ein lebenslanger Supporter seiner „Reds“. Wie es sich für einen echten Anhänger gehört, war er bei fast jedem Match in den Bars von Wiener Neustadt anzutreffen und feuerte sein Team an.

Er hinterlässt eine große Lücke in der Golffamilie des GC Föhrenwald und in der Szene der in Österreich lebenden Golflehrer, heißt es in seinem Nachruf. „You will never walk alone“ war sein Motto, angelehnt an die Hymne seines Vereins.