Niederösterreich

Totes Ehepaar in Sieghartskirchen: Verdacht auf Mord und Suizid

Ein Senior soll erst seine Frau und dann sich erschossen haben. Die Ermittlungen laufen.
16.04.2026, 13:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Am Donnerstagvormittag wurde ein Ehepaar in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) tot aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Mann eine rechtmäßig besessene Faustfeuerwaffe erst gegen seine Frau und dann gegen sich selbst gerichtet haben.

Schwerer Auffahrunfall bei Schwarzenau: Zwei Verletzte nach Pkw-Kollision

Näheres ist derzeit nicht bekannt. Laut Auskunft der Polizei waren beide Personen über 80 Jahre alt und pflegebedürftig.

Tulln
kurier.at, kle  | 

Kommentare