Totes Ehepaar in Sieghartskirchen: Verdacht auf Mord und Suizid
Ein Senior soll erst seine Frau und dann sich erschossen haben. Die Ermittlungen laufen.
Am Donnerstagvormittag wurde ein Ehepaar in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) tot aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Mann eine rechtmäßig besessene Faustfeuerwaffe erst gegen seine Frau und dann gegen sich selbst gerichtet haben.
Näheres ist derzeit nicht bekannt. Laut Auskunft der Polizei waren beide Personen über 80 Jahre alt und pflegebedürftig.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
Kommentare