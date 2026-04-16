Schwerer Auffahrunfall bei Schwarzenau: Zwei Verletzte nach Pkw-Kollision

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der LB2 im Gemeindegebiet von Schwarzenau wurden am Mittwochnachmittag zwei Frauen verletzt. Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten, um nach links abzubiegen.

Kollision mit weitreichenden Folgen

Aus bislang unbekannter Ursache soll die 30-Jährige trotz eingeleiteter Vollbremsung auf das stillstehende Fahrzeug aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 79-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Die genauen Umstände, die zu dem Auffahrunfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.