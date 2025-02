Sicherungsarbeiten nach Felssturz in Aggsbach auf der Zielgeraden

Nach dem Felssturz auf der B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) sind die Sicherungs- und Aufräumarbeiten laut LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) "auf der Zielgeraden".

"Die Bevölkerung und unsere Betriebe in der Region haben jetzt Planungssicherheit und können sich darauf verlassen, dass wir noch vor Ostern diese wichtige Verkehrsachse und Lebensader freigeben können", informierte Landbauer am Freitag per Aussendung. Rund 10.000 Tonnen Geröll wurden abtransportiert.