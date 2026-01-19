Niederösterreich

Weitere Sicherung für Hang über Donaustraße B33 bringt neue Sperren

Sanierung der Felssturzstelle B33
Nach Felssturz im Jahr 2024 investiert das Land NÖ noch einmal 1,3 Millionen in die Steinschlagsicherung bei Aggsbach-Dorf.
Von Wolfgang Atzenhofer
19.01.26, 16:52

Nach dem gewaltigen Felssturz auf die B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) im Juni 2024 wird die Hangsanierung und Sicherung der Straße fortgesetzt und abgeschlossen.

Baubeginn Ende Jänner

Nach den umfassenden Maßnahmen an der Absturzstelle werden in den nördlichen und südlichen Anschlussbereichen auf einer Länge von 360 Metern Steinschlag-Schutznetze angebracht, kündigte Landesverkehrsreferent Udo Landbauer (FPÖ) an. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, ist der Baubeginn für Ende Jänner 2026 vorgesehen.

Verkehrsfreigabe nach Felssturz in Wachau: B33 öffnet mit Ampelregelung

Die Fertigstellung soll rund um Ostern erfolgen. Um das Projekt zügig umsetzen zu können, kommt es ab dem Baustart für die Dauer von etwa sechs bis acht Wochen zu Sperren der B33 und des Radwegs. Diese sollen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr gelten. Während der restlichen Bauzeit wird der Verkehr unter halbseitiger Sperre mittels Ampelregelung geführt.

++ HANDOUT ++ FELSSTURZ AUF B34 IN NIEDERÖSTERREICH: AUFRÄUMARBEITEN LAUFEN

Weitere Steinschlag-Schutznetze werden montiert.

Das Land investiert weitere 1,3 Millionen Euro, die erste Sanierung kostete bereits 2,1 Millionen Euro.

