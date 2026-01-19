Weitere Sicherung für Hang über Donaustraße B33 bringt neue Sperren

Nach dem gewaltigen Felssturz auf die B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) im Juni 2024 wird die Hangsanierung und Sicherung der Straße fortgesetzt und abgeschlossen.

Baubeginn Ende Jänner

Nach den umfassenden Maßnahmen an der Absturzstelle werden in den nördlichen und südlichen Anschlussbereichen auf einer Länge von 360 Metern Steinschlag-Schutznetze angebracht, kündigte Landesverkehrsreferent Udo Landbauer (FPÖ) an. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, ist der Baubeginn für Ende Jänner 2026 vorgesehen.