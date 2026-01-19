Weitere Sicherung für Hang über Donaustraße B33 bringt neue Sperren
Nach dem gewaltigen Felssturz auf die B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) im Juni 2024 wird die Hangsanierung und Sicherung der Straße fortgesetzt und abgeschlossen.
Baubeginn Ende Jänner
Nach den umfassenden Maßnahmen an der Absturzstelle werden in den nördlichen und südlichen Anschlussbereichen auf einer Länge von 360 Metern Steinschlag-Schutznetze angebracht, kündigte Landesverkehrsreferent Udo Landbauer (FPÖ) an. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, ist der Baubeginn für Ende Jänner 2026 vorgesehen.
Die Fertigstellung soll rund um Ostern erfolgen. Um das Projekt zügig umsetzen zu können, kommt es ab dem Baustart für die Dauer von etwa sechs bis acht Wochen zu Sperren der B33 und des Radwegs. Diese sollen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr gelten. Während der restlichen Bauzeit wird der Verkehr unter halbseitiger Sperre mittels Ampelregelung geführt.
Das Land investiert weitere 1,3 Millionen Euro, die erste Sanierung kostete bereits 2,1 Millionen Euro.
