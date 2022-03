Sooß sagt "Shalom": In das Schloss zieht eine jüdische Schule ein

Es war eine Nachricht, die in den betroffenen Schulen und auch in den Gemeinde für großen Ärger gesorgt hatte. Im Jahr 2016 gab das Land Niederösterreich bekannt, dass sechs von 18 landwirtschaftliche Fachschulen (LFS) geschlossen werden sollen. Auf der Liste befand sich auch die Lernschmiede in Sooß im Bezirk Melk, die eine jahrzehntelange Tradition vorweisen kann.

Untergebracht ist die Schule im örtlichen Schloss, es gibt Lehrwerkstätten, ein Internat und regionale Lieferanten, die für die Verköstigung der Mädchen und Burschen sorgen.

Abschied

Im kommenden Semester müssen die Schüler und Lehrer allerdings ausziehen, die Pläne aus dem Jahr 2016 werden umgesetzt, übersiedelt wird in die LFS Pyhra in den Bezirk St. Pölten. "Wir haben für dieses Projekt viel Geld in die Hand genommen", berichtet Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. 16 Millionen Euro wurden in den Campus in Pyhra investiert, ein neues Internat soll genügend Platz für die zusätzlichen Schüler bieten.