Semmering-Basistunnel: Gericht lehnt Antrag auf Wiederaufnahme ab

Der Einbruch von Gesteinsmaterial auf der Baustelle Gloggnitz werde derzeit vom zweiten Gleis aus behoben. "Die Herausforderungen waren der ÖBB-Infrastruktur bewusst. Der niederösterreichische Bauabschnitt des Basistunnels ist tunnelbautechnisch höchst komplex. Das Gestein ist teilweise sehr bunt zusammengewürfelt, die Gesteinsarten wechseln in sehr kurzen Abständen. Der Berg führt in diesem Bereich auch einiges an Wasser mit sich. Dies ist aus den Erkundungsbohrungen in der Planungsphase bekannt", so Seif.