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Seltener Ozelot-Nachwuchs: Baby Paulino erobert den Weißen Zoo

Große Augen, flauschiges Fell und jede Menge Neugier: Ozelot-Baby Paulino ist der jüngste Bewohner des Weißen Zoos in Kernhof. Im Video gibt es erste Einblicke.
Katharina Hierhacker
05.08.2026, 15:02

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Paulino wurde am 25. Mai im Weißen Zoo in Kernhof geboren und verbrachte die ersten Wochen gemeinsam mit seiner Mutter Bonita geschützt im Gehege. Mittlerweile erkundet der rund zwei Kilogramm schwere Ozelot immer selbstbewusster sein Außengehege und entwickelt sich prächtig. Für Zooleiter Rainer Zöchling ist der Nachwuchs nicht nur eine Freude für die Besucher, sondern auch ein wichtiger Erfolg für die Erhaltungszucht. Ozelots werden nur in wenigen Zoos Europas gehalten. Jungtiere tragen dazu bei, den Genpool der seltenen Wildkatzen langfristig gesund zu erhalten. Ursprünglich stammen Ozelots aus Mittel- und Südamerika. Ihr markantes Fell machte sie in freier Wildbahn lange Zeit zu begehrten Zielen der Wilderei. Heute stehen die Tiere unter Schutz. Die sommerlichen Temperaturen fordern derzeit alle Raubkatzen im Weißen Zoo. Schattenplätze, Rückzugsmöglichkeiten und gefrorene Fleischleckereien helfen den Tieren dabei, gut durch die heißen Tage zu kommen. Erste Einblicke in das Leben von Ozelot-Baby Paulino gibt es im Video oben. 

Lilienfeld
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