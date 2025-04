Kampf um seltene Erden: NÖ setzt auf innovative Recycling-Technologie

Seltene Erden sind in den vergangenen Monaten aber auch immer mehr zum Spielball der Politik geworden. So strebt US-Präsident Donald Trump ein Abkommen über den Zugang zu Mineralien als Teil einer Friedensinitiative zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine an. Unterdessen hat China einen Exportstopp einiger seltener Erden an die USA angekündigt, damit hat der Handelskonflikt eine neue Dimension erreicht.

"Rohstoffe im eigenen Land gewinnen"

Auch in Niederösterreich wird nun der Blick auf die wertvollen Rohstoffe, die meist nur in kleinen Mengen vorkommen, gerichtet. „Die aktuellen globalen Krisen und wirtschaftlichen Herausforderungen zeigen klar: Wir müssen möglichst viele Rohstoffe im eigenen Land gewinnen“, betont Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP).