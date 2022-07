Sehenswürdigkeiten bleiben finster: Wo NÖ das Licht abrehen wird

Mit einer Höhe von 77 Metern (inklusive Antenne) ist der Klangturm im Regierungsviertel in St. Pölten eines der Wahrzeichen der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Bislang war der Klangturm auch nächtens immer wieder ein Blickfang, künftig wird das nicht mehr so sein. Der Grund: Das Land will die Beleuchtung abdrehen.

Die Maßnahme kommt mitten in der Diskussion rund um die explodierenden Energiekosten. Bereit seit Wochen machen sich Experten Gedanken, wo der Stromverbrauch in öffentlichen Gebäuden reduziert werden könnte. Tatsächlich gibt es bereits eine Liste, wo gespart werden soll.

Kliniken

In St. Pölten ist man auch abseits des Klangturms fündig geworden. Unter anderem prüft die NÖ Kulturwirtschaft die Abschaltung der Lichter am Festspielhaus, Landestheater und an weiteren Gebäuden. Die meisten Straßenlaternen sind davon freilich ausgenommen, weil sie sicherheitsrelevant sind.