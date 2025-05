Aus noch unbekannter Ursache stürzte am heutigen Nachmittag ein Kleinflugzeug mitten in einem Siedlungsgebiet in Brand-Nagelberg ab, berichtet die Kronenzeitung in einem Online-Bericht.

Die Unfallursache ist noch unklar. Feuerwehr, Polizei, Rettung und auch der Entminungsdienst sind im Einsatz.