In der deutschen Ortschaft Korschenbroich am Niederrhein ist am Samstag ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Neuss bestätigte. Eine der Toten war die 71-jährige Pilotin des Kleinflugzeuges. Die andere tote Person war eine 84 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, auch der Dackel der Familie wurde getötet.

Nur der ebenfalls 84 Jahre alte Ehemann der Hausbewohnerin, der sich ganz in der Nähe aufgehalten hatte, konnte sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Vom Flugzeug blieben nur Trümmer und Reste des Hecks übrig.