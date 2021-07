Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Prellenkirchen

Das Rote Kreuz Bruck a. d. Leitha berichtete von drei Leicht- und drei Schwerverletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Feuerwehrangaben landete eines der Unfallautos neben der L 167 in einem Feld. Der andere Wagen stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Zum Glück befand sich niemand mehr im Wagen. Zwei der Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen.