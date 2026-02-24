Forschung für Jugendliche: Vierter Durchgang der Science Academy

Am vergangenen Samstag begann der vierte Durchgang der Science Academy Niederösterreich . Rund 150 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren nehmen in den nächsten drei Semestern an dem Nachwuchsprogramm teil. Ziel ist es, Jugendliche frühzeitig für Forschung und Innovation zu begeistern und ihnen praxisnahe Einblicke in verschiedene Zukunftsbereiche zu ermöglichen.

„Wissenschaft und Forschung sind ein entscheidender Faktor für die Zukunft unseres Landes. Wer Wissenschaft gestaltet, gestaltet die Zukunft“, betont Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP). Die Science Academy sei ein Leuchtturmprojekt, das junge Menschen direkt mit Forschung in Kontakt bringe und damit auch mögliche Bildungs- und Berufswege eröffne.

Lehrgang mit Peter Filzmaier

Im aktuellen Durchgang stehen fünf Lehrgänge zur Auswahl: „Biotechnologie“ in Kooperation mit der IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, „Journalismus & Medien“ unter der Leitung von Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, „Weltraum“ gemeinsam mit space craft Architektur, „Neurowissenschaften“ mit dem Institute of Science and Technology Austria sowie „Tier & Wir“ in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Filzmaier verweist auf die Bedeutung fundierter Wissenschaft gerade in Zeiten zunehmender Desinformation. Gleichzeitig sei es wichtig, Jugendliche möglichst früh mit unterschiedlichen Disziplinen vertraut zu machen. Das Interesse, das Vorwissen und die kritischen Fragen der Teilnehmenden seien jedes Jahr beeindruckend.