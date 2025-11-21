Schwierige Bergung eines Kolosses: Lkw war von der Zwettler Straße abgestürzt

Der Absturz eines schweren Lkws über einen steilen Abhang neben der Straße sorgte am Donnerstag im südlichen Waldviertel für einen aufwendigen Einsatz der Rettungskräfte. Ein für Kanalreinigungsarbeiten eingesetzter Tankwagen war in der Gemeinde Altenmarkt (Bezirk Melk) auf der B36, der Zwettler Bundesstraße, von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung zwischen Bäumen zu liegen gekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Altenmarkt Abgestürzter Laster blieb seitlich liegen.

Bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt gemeinsam mit weiteren Feuerwehren gegen 12.45 Uhr war die Meldung "Verkehrsunfall T2 – Menschenrettung“ weitergegeben worden. Überraschung am Einsatzort Die Einsatzkräfte waren von einem Pkw im Graben ausgegangen und wurden dann am Einsatzort von dem abgestürzten Koloss, der auf der Seite lag, überrascht.

Der Lenker hatte die Fahrerkabine selbst verlassen und wurde von Ersthelfern sowie einem anwesenden Notarzt erstversorgt, der Rettungsdienst unterstützte dann bei der medizinischen Betreuung des Mannes.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Altenmarkt Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzen Lkw-Lenker.

Nach dem Absichern der Unfallstelle wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden. In Absprache mit dem Fahrzeugeigentümer wurde auch die Feuerwehr Amstetten mit dem Kranfahrzeug zur Bergung des schweren Brummers nachalarmiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Altenmarkt Vor dem Bergeeinsatz mussten Bäume gefällt werden.

Um überhaupt Zugang zum Unfallfahrzeug zu bekommen mussten mehrere Bäume gefällt und der Bereich freigeräumt werden.

Der Fahrzeugeigentümer organisierte einen Tieflader für den Abtransport des vom Kran aus dem Graben gehobenen Lkws. Weiters wurde ein Ersatzfahrzeug angefordert, um die im verunfallten Tankwagen vorhandene Flüssigkeit umzupumpen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Altenmarkt Kraneinsatz nach Unfall auf der B36.