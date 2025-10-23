Schwerer Zusammenstoß auf Freilandkreuzung im Mostviertel

Nach dem schweren Crash zweier Fahrzeuge wurde Donnerstagfrüh im Osten des Bezirks Amstetten ein Großalarm für die Feuerwehren und die Rettungskräfte ausgelöst.

Gegen 6.30 Uhr war es auf einer Straßenkreuzung im Freiland bei Oberholz in der Gemeinde Neustadtl zum Zusammenstoß eines Pkws mit einem Firmenbus gekommen. Weil zuerst eine eingeklemmte Person gemeldet worden war, forderte die Bezirksalarmzentrale Amstetten vier umliegende Feuerwehren zu einem T2-Einsatz mit Menschenrettung an.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Oberholz , Krahof , St.Georgen/Ybbsfelde und Viehdorf fuhren zum Einsatzort aus.

An der Unfallstelle stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Menschenrettung erforderlich war, berichtete die FF Krahof. Das Rote Kreuz übernahm die Versorgung der beteiligten Personen.

Unfallautos

Ein schwerbeschädigter Pkw und ein abseits der Straße seitlich liegender Firmenbus mussten gesichert werden. Nach der Unfallaufnahme und der Freigabe der beteiligten Fahrzeuge durch die Polizei wurden diese durch die FF St. Georgen am Ybbsfelde mit dem Wechselladefahrzeug geborgen und anschließend die Unfallstelle gereinigt.