Zimmerbrand in St. Pöltner Wohnanlage gefährdete Bewohner

Wegen eines Brandes in einer Wohnung, in der sich noch eine Person befand, war am Mittwochnachmittag für die Feuerwehren in St. Pölten besondere Eile angesagt. Die Wehren St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Wagram rückten zu dem Feuer in einem großen Vierkantwohnblock in der Viktor Adler-Straße an.

Mitglieder der Feuerwehren St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Wagram standen im Einsatz.



Am Einsatzort angekommen zeigte sich, dass die betroffene Wohnung im Mezzanin Richtung Innenhof situiert war. Bei der Erkundung stellte sich auch heraus, dass sich die vermisste Person selbst aus der Wohnung gerettet hatte. Sie wurde umgehend ärztlich versorgt. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehren konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.