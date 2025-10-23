Nach Facebook-Eklat: Bekanntes Gesicht kehrt in Kremser Gemeinderat zurück

Da Michael Fertl seinen Wohnort demnächst wechselt, wurde jüngst ein Platz als Gemeinderat für die Kremser SPÖ frei. Wer sein Mandat übernimmt, ist bereits beschlossen: Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) hat Klaus Bergmaier kürzlich angelobt. Mit dem Berufsmusiker kehrt ein bekanntes Gesicht in die Kremser Kommunalpolitik zurück.

Insgesamt war Bergmaier zuvor 12 Jahre Mitglied des Gemeinderats. Ein von ihm veröffentlichtes Facebook-Posting führte 2022 dazu, dass der 54-Jährige sein Mandat freiwillig zurücklegte.

Damals ließen veröffentlichte Chats von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), in denen sie die Sozialdemokraten als "Rotes Gsindl" bezeichnete, bei einigen die Wogen hochgehen - so auch bei Bergmaier. In einem später gelöschten Kommentar bezeichnete der gebürtige Kremser Mikl-Leitner als "die Puffmutter der Huren der Reichen", der KURIER hat berichtet.

Freude bei der SPÖ

"Klaus Bergmaier ist ein sehr verdienstvolles und engagiertes Mitglied der Sozialdemokratie in Krems, der neben seinen mannigfaltigen künstlerischen und sozialen Aktivitäten vor allem auch sehr viel mit Jugendlichen und Schülerinnen sowie Schülern in Krems zusammenarbeitet", kommentiert Bürgermeister Molnar den Wechsel im Gemeinderat.

Für seinen damaligen "Sager" habe sich Bergmaier unverzüglich, ernsthaft und glaubwürdig entschuldigt. "Damit ist für uns diese Angelegenheit auch vom Tisch, und wir freuen uns auf einen weiteren aktiven und engagierten Gemeinderat in Krems", so der Stadtchef.