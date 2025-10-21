Neue Ära bei der Polizei: Inspektion in Großweikersdorf eröffnet

Eine nagelneue Polizeiinspektion im Betriebsgebiet Nord wurde am Dienstag in Großweikersdorf im Bezirk Tulln feierlich eröffnet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ließ es sich nicht nehmen, beim Festakt dabei zu sein.

In budgetär schwierigen Zeiten, in denen auch bei der Polizei und dem Sicherheitsapparat massiv gespart werden muss, ging der Minister auf die Bedeutung moderner Arbeitsbedingungen für die Beamten ein.

"Es liegt in meiner Verantwortung, den Beamtinnen und Beamten eine moderne Infrastruktur und ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten. Das neue Gebäude ist dabei ein Vorzeigeprojekt für ein umfassendes Verständnis von Sicherheit", erklärte Karner.