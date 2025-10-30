Schwechat: Führerscheine wegen Raserei und Drogen entzogen

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen der Autobahnpolizei Schwechat am Mittwoch wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Insgesamt 50 Fahrzeuglenker wurden auf der A4 bei Bruck an der Leitha mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Besonders gravierend waren vier Fälle, bei denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mehr als 50 km/h überschritten wurde. Vier Fahrzeuglenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat führten die Kontrollen zwischen acht und 19 Uhr mittels Lasermessgerät durch. In der 100 km/h-Zone wurden vier besonders schwerwiegende Verstöße dokumentiert: Ein serbischer Staatsbürger (57) wurde mit 167 km/h gemessen, ein 24-jähriger St. Pöltner mit 166 km/h, ein slowakischer Staatsbürger (25) mit 163 km/h und ein 29-jähriger Wiener mit 156 km/h. Allen vier Lenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. In zwei Fällen hoben die Polizisten zudem eine Sicherheitsleistung ein.

Drogenlenker auf der S1 gestoppt

Am selben Tag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Schwechat in den Nachmittagsstunden einen Klein-Lkw auf der S1 bei der Anschlussstelle Rothneusiedl. Der 46-Jährige soll laut Polizeiangaben Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtgift aufgewiesen haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest soll positiv verlaufen sein.

Der Fahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha verweigerte die Vorführung zur klinischen Untersuchung durch einen Arzt. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeuglenker werden wegen der mutmaßlichen Verstöße der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.