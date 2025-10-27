Radfahrerin (71) in Kreisverkehr von Pkw niedergestoßen und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hausmening (Bezirk Amstetten) ist Montagfrüh eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Pensionistin war in einem Kreisverkehr vom Pkw einer 23-Jährigen erfasst worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die 71-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten fuhr gegen 8.25 Uhr, mit einem Fahrrad in einem Kreisverkehr von der Theresienthalstraße kommend in Richtung Weißes Kreuz. Zur gleichen Zeit lenkte die Autofahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten, ihr Auto auf der Hauptstraße in Richtung Neufurth und Weißes Kreuz.

Radfahrerin übersehen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr dürfte sie die von links kommende Radfahrerin übersehen haben. Deshalb kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die 71-Jährige kam dabei zu Sturz, sie erlitt, laut Polizei, Verletzungen schweren Grades.