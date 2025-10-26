Kollision auf Landstraße forderte bei Purgstall zwei Schwerverletzte
Ein Rettungseinsatz forderte Samstagabend die Einsatzkräfte nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Gemeindegebiet von Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs. Die Freiwilligen Feuerwehren Feichsen und Purgstall wurden mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ mittels Sirene und Pager zu dem Unfall auf der Landesstraße bei Feichsen alarmiert.
Rettungsgeräte
Laut Bericht der FF Purgstall waren die beiden Pkw aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen. Um die Lenkerin und den Fahrer der beiden demolierten Fahrzeuge zu retten, mussten die Feuerwehren die hydraulischen Rettungsgeräte einsetzen.
Die Feuerwehrleute unterstützten Notarzt und Sanitäter bei der Versorgung der beiden Schwerverletzten. Am Unfallort befand sich auch der nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber C2 aus Krems sowie Rettungskräfte des Roten Kreuz und die Polizei.
Nach der Erstversorgung wurden die Unfallopfer per Hubschrauber und mittels Rettungswagen in umliegende Spitäler transportiert. Die Feuerwehren bargen anschließend die Unfallfahrzeuge und reinigten die Fahrbahn.
