81-jähriger Motorradfahrer krachte in St. Anton gegen Straßenabsperrung und starb

Bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Anton an der Jeßnitz (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwoch ein 81-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk ums Leben gekommen. Er war mit der Maschine gegen eine Baustellenabsperrung geprallt und tödlich verletzt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich .

Schauplatz des Unfalls war die B28 in Kreuztanne , einer Ortschaft in St. Anton an der Jeßnitz, wo ab der Kreuzung mit der B39 aktuell eine Totalsperre gilt. Ein Pkw-Lenker soll sein Fahrzeug laut Polizei vor der Baustellenabsperrung angehalten haben, um die die Umleitungstafel mit den Wegweisern zu lesen.

Der Zweiradlenker fuhr in der Folge, nachdem er das Auto noch seitlich gestreift hatte, frontal in die Absperrung und stürzte schwer. Er war auf der Stelle tot, berichtete die Polizei.

Unfall in Zwettl

Schwer verletzt wurde ebenfalls am Mittwoch ein 67-jähriger Motorradfahrer in Oberwaltenreith in der Stadtgemeinde Zwettl. Er war von einem Pkw niedergestoßen worden, dessen Lenker (80) den entgegenkommenden Mann beim Linksabbiegen übersehen haben dürfte, so die Polizei. "Christophorus 2" flog den Zweiradlenker ins Universitätsklinikum St. Pölten.