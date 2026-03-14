Schwan löst Feuerwehreinsatz an den Gleisen der Weststrecke aus
Ein Lokführer bemerkte das Tier nahe der Gleise und verständigte die Einsatzkräfte.
Am Samstagnachmittag wurde ein Schwan neben den Gleisen der Westbahnstrecke entdeckt. Ein Lokführer bemerkte das Tier und verständigte die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr St. Pölten-Wagram berichtet.
In Abstimmung mit dem Einsatzleiter der ÖBB wurde der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen, um den verängstigten Schwan sicher aus dem Gefahrenbereich zu retten.
Zurück im See
Zur Kontrolle wurde das Tier einem Tierarzt übergeben, der keine ernsthaften Verletzungen feststellte. Nach der Untersuchung wurde der Schwan wieder in den Ratzersdorfer See freigelassen. Der Einsatz verlief rasch und ohne Komplikationen.
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