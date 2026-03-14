Schwan löst Feuerwehreinsatz an den Gleisen der Weststrecke aus

Am Samstagnachmittag wurde ein Schwan neben den Gleisen der Westbahnstrecke entdeckt. Ein Lokführer bemerkte das Tier und verständigte die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr St. Pölten-Wagram berichtet.

In Abstimmung mit dem Einsatzleiter der ÖBB wurde der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen, um den verängstigten Schwan sicher aus dem Gefahrenbereich zu retten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Pölten-Wagram Der Schwan wurde vom Tierarzt untersucht.