Niederösterreich

Schwan löst Feuerwehreinsatz an den Gleisen der Weststrecke aus

Ein Lokführer bemerkte das Tier nahe der Gleise und verständigte die Einsatzkräfte.
14.03.2026, 21:23

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Ein Schwan schwimmt in der Donau.

Am Samstagnachmittag wurde ein Schwan neben den Gleisen der Westbahnstrecke entdeckt. Ein Lokführer bemerkte das Tier und verständigte die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr St. Pölten-Wagram berichtet.

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In Abstimmung mit dem Einsatzleiter der ÖBB wurde der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen, um den verängstigten Schwan sicher aus dem Gefahrenbereich zu retten.

Ein Tierarzt und zwei Feuerwehrmänner halten einen Schwan am Tisch fest.

Der Schwan wurde vom Tierarzt untersucht.

Zurück im See

Zur Kontrolle wurde das Tier einem Tierarzt übergeben, der keine ernsthaften Verletzungen feststellte. Nach der Untersuchung wurde der Schwan wieder in den Ratzersdorfer See freigelassen. Der Einsatz verlief rasch und ohne Komplikationen.

St. Pölten
kurier.at, kle  | 

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