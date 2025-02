Schuss auf Motocrossfahrer in Bad Erlach? Bedingte Haftstrafe für Jäger

"Ich habe einen Schuss gehört - und dann wollte ich nur noch weg. Ich habe einfach Vollgas gegeben", erinnert sich der junge Mann am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt.

In seiner Aussage als Zeuge geht es um den 25. September 2024, als der Jugendliche gemeinsam mit vier Freunden auf Motocross-Motorrädern in einem Waldstück bei Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) unterwegs war.

Vielmehr sei durch den Lärm ein Wildschwein aufgeschreckt worden, auf das er sofort anlegte, behauptet der 73-Jährige: "Wir haben so viele Wildschäden im Revier", meint er, weshalb es wichtig sei, jede Wildsau zu erlegen.

"Jungwald zerpflügt"

Er habe am 25. September eigentlich vorgehabt, einen Hirsch in seiner Eigenjagd zu erlegen, hatte der 73-Jährige am ersten Prozesstag ausgesagt. Die Motocross-Maschinen hätten jedoch "den Jungwald zerpflügt“, weshalb er vom Hochstand gestiegen sei, um mit seiner "gesicherten Jagdwaffe" nach dem Rechten zu sehen.