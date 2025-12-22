Nach Schuss auf Moschee in Hollabrunn: Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag sind am Montag weitere Überprüfungen im Gange gewesen. Staatsschutz ermittelt Die vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung geleiteten Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager zur APA. Um Hinweise wurde gebeten. Die betroffene Gemeinschaft verurteilte indes den Vorfall.

Weiterhin untersucht wurde, ob es einen oder mehrere Täter gibt. Überprüfungen liefen auch hinsichtlich des Projektils bzw. der Munition. Polizei bittet um Hinweise Bekanntgegeben wurde hier am Sonntag, dass es sich um ein Faustfeuerwaffenkaliber ab neun Millimeter handelt, welches genau blieb vorerst offen. Hinweise können an die Polizeiinspektion Hollabrunn gerichtet werden. Entgegengenommen werden sie unter der Telefonnummer 059 133/3410.

"Die albanische muslimische Gemeinschaft in Österreich verurteilt diese Gewalttat gegen eine religiöse Einrichtung scharf", hieß es via Facebook seitens der Albanischen Kultusgemeinde. Appelliert wurde an Politik und Öffentlichkeit, "jede Form von Anstiftung oder Hassrede gegenüber religiösen Institutionen und ihren Mitgliedern zu unterlassen".