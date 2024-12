Programmpräsentation: Schrammelklang klopft in Litschau an

Im Jahr 2026 feiert man mit dem 20er ein großes Jubiläum. Das bedeutet aber nicht, dass das neunzehnte Schrammelklang-Festival vom 4. bis 13. Juli 2025 in Litschau nicht dennoch alle Stückchen spielt. Festivalgründer Zeno Stanek hat wieder einen bunten Mix an Musikgruppen gewonnen.

Die Eventreihe wird von Roland Neuwirth zusammen mit dem „radio.string.quartet“ rund um Sophie Abraham im Herrenseetheater eröffnet. Gleich im Anschluss zeigt der bayrische Liederschreiber und Akkordeonist Maxi Pongratz was er kann. Am 5. Juli wird auf der großen Bühne „Nino aus Wien“ zu hören sein, im Anschluss tritt die „Müßig Gang“ rund um Rudi Gratzl und Rapper Skero auf. Am 6. Juli wird das erste Wochenende von Ausnahmegitarristen Harri Stojka beschlossen.