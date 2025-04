Schock am Steuer: Wagen fing während der Fahrt auf S6 Feuer

Kurz nach 07.30 Uhr langten mehrere Notrufe bei der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr ein. Autolenker meldeten einen "lichterloh in Flammen stehenden Wagen" auf der Schnellstraße.

Am Pannenstreifen angehalten

Der Fahrzeuglenker war in Fahrtrichtung Wiener Neustadt unterwegs, als plötzlich Feuer aus dem Motorraum schlug. Er konnte den Pkw noch am Pannenstreifen abstellen und sich auf einer Böschung in Sicherheit bringen.