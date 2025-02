Nächtliche Schneefahrbahn: Pkw blieb im Ötscherland auf der Leitschiene hängen

Der Pkw-Lenker hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt, war aber in der sehr entlegenen Gegend auf Hilfe angewiesen. Rasch war für die Mitglieder der alarmierten Feuerwehr Lackenhof am Einsatzort klar, dass für die Bergung des Autos ein Kranfahrzeug notwendig ist. Also wurde die nächste verfügbare Wehr aus Mariazell in der benachbarten Steiermark alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mariazell setzten den Hebekran des "Schweren Rüstfahrzeugs“ (SRF) ein, um das Fahrzeug behutsam von der Leitschiene zu heben und wieder sicher auf die Fahrbahn zu setzen. Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Lenker seine Fahrt sogar selbstständig fortsetzen. Insgesamt standen 18 Feuerwehrkräfte aus zwei Feuerwehren sowie zwei Exekutivkräfte im Einsatz.